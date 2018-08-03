 
مباشر

شاب سعودي ينقذ قطة من وسط الثلوج

فيديوهات

شاب سعودي ينقذ قطة من وسط الثلوج
youtube.com
شاب سعودي ينقذ قطة في مدينة خميس مشيط بالمملكة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kls3

تمكن مواطن سعودي في مقتبل العمر، من منطقة عسير بالمملكة، من إنقاذ قطة أوشكت على الغرق، وسط مستنقع مائي كبير تغطيه الثلوج، في مغامرة خطيرة قادته نحوها الإنسانية.

وأظهر مقطع فيديو، تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، الشاب وهو يقتحم مياه متجمدة في أحد أحياء مدينة خميس مشيط، وإنقاذ قطة عالقة وسط الجليد.

وشهدت محافظة خميس مشيط، هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على معظم الطرق والأحياء، وغطت السيول والمياه سيارات وطرق.

المصدر: سبق

// 26.06.2018 по тикету 15478

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تسريبات صحفية.. غزو قطر كان مخططا له، ماذا لو احتلت السعودية الدوحة؟