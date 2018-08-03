شاب سعودي ينقذ قطة من وسط الثلوج

تمكن مواطن سعودي في مقتبل العمر، من منطقة عسير بالمملكة، من إنقاذ قطة أوشكت على الغرق، وسط مستنقع مائي كبير تغطيه الثلوج، في مغامرة خطيرة قادته نحوها الإنسانية.

وأظهر مقطع فيديو، تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، الشاب وهو يقتحم مياه متجمدة في أحد أحياء مدينة خميس مشيط، وإنقاذ قطة عالقة وسط الجليد.

وشهدت محافظة خميس مشيط، هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على معظم الطرق والأحياء، وغطت السيول والمياه سيارات وطرق.

المصدر: سبق