// 26.06.2018 по тикету 15478
شاب سعودي ينقذ قطة من وسط الثلوج
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تمكن مواطن سعودي في مقتبل العمر، من منطقة عسير بالمملكة، من إنقاذ قطة أوشكت على الغرق، وسط مستنقع مائي كبير تغطيه الثلوج، في مغامرة خطيرة قادته نحوها الإنسانية.
وأظهر مقطع فيديو، تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، الشاب وهو يقتحم مياه متجمدة في أحد أحياء مدينة خميس مشيط، وإنقاذ قطة عالقة وسط الجليد.
شاهد بالفيديو ..— أخبار السعودية (@SaudiNews50) August 3, 2018
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شاب يُنقذ قطة بعد أن غرقت بأمطار وسيول خميس مشيط .
.#الأمطار#السعودية#خميس_مشيط
. pic.twitter.com/0rZuNGyuHs
وشهدت محافظة خميس مشيط، هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على معظم الطرق والأحياء، وغطت السيول والمياه سيارات وطرق.
المصدر: سبق
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