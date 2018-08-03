أوزباكستان.. اتهموه بالسرقة فعلقوه على بوابة السوق

أقدم تجار أوزباكستانيون على معاقبة شاب أدانوه بالسرقة، عن طريق تعليقه من يديه وسط أحد الأسواق المحلية.

ووقع الحادث في حي بيرونسكي كاراكالبكستان، حيث قام التجار بإلقاء القبض على المشتبه به في السرقة، مفضلين الحكم عليه مباشرة وتعليقه من يديه على بوابة السوق، على الاتصال بالجهات الأمنية.

من جهتها، أكدت وزارة الداخلية الأوزباكستانية، أن الحادث وقع يوم الأربعاء الماضي، وقد فتحت قضية جنائية بحق التجار تحت باب "الإدارة الذاتية"، فيما تعهدت الشرطة بالتحقيق في الاتهامات الموجهة للشاب.

المصدر: لينتا. رو