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تبديل صورة أوزيل في زي المنتخب الألماني في مسقط رأس أسلافه

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نشرت وكالة "رابتلي" فيديو من مدينة ديفريك التركية يظهر فيه استبدال إعلان مع صورة لاعب كرة القدم مسعود أوزيل وهو يرتدي زي المنتخب الألماني، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

يأتي ذلك بعد اعتزال أوزيل اللعب دوليا مع المنتخب الألماني بسبب موجة انتقادات وصفها بالعنصرية.

يذكر أن العديد من أسلاف أوزيل ولدوا في مدينة ديفريك، ويوجد فيها شارع أوزيل.

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