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فرخ الطاووس يصيب مشاهديه بالصدمة

فيديوهات

فرخ الطاووس يصيب مشاهديه بالصدمة
Reuters
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أثار شريط فيديو، نشر في مواقع التواصل الاجتماعي،سخرية المستخدمين الذين أصيبوا بصدمة لرؤيتهم ما لم يكونوا يتوقعون.

وفي الشريط، ظهر فرخ طاووس يعدو على العشب، اعتبره المستخدمون بعيدا على الجمال المعهود لدى الطير المعروف، مشيرين إلى ذيله الذي لم يتّشح بعد بألوان قزحية.

وأبدى بعض مستخدمي الانترنت، سعادتهم من الفيديو، وقال أحدهم، إنها المرة الأولى التي يشاهد فيها فرخ الطاووس، رغم بلوغه سن الثلاثين.

المصدر: لينتا رو

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