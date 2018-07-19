عامل ينقذ طفلة تعلقت على حافة بلكون في بطرسبورغ

تاريخ النشر: | 12:17 GMT | فيديوهات

vkontakte.ru / Лиза Крымская

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تمكن أحد العمال ببطرسبورغ، من إنقاذ طفلة عمرها 6 سنوات، كادت تهوي من بلكون في الطابق التاسع. وتمكن أحد شهود العيان من تصوير وقائع الحادث بالفيديو. وقالت مديرية حالات الطوارئ بالمدينة، إنها تلقت طلب نجدة في ساعة مبكرة من صباح الخميس. وأشارت إلى أن رجلا مجهول الهوية سارع لتقديم المساعدة للطفلة المعلقة بين الحياة والموت.

وتمكن الرجل بواسطة حبل، من الهبوط إلى مستوى تعلق الطفلة، وأخذها بين يديه وبقي معلقا حتى وصول رجال الإنقاذ، الذين ساعدوا الطفلة في العودة إلى داخل الشقة.

وفي فبراير الماضي، انتشر في الانترنت، شريط فيديو لحادث مشابه، ظهر فيه رجل بوليس في أسيوط المصرية وهو يلتقط طفلا سقط من نافذة شقة عالية.

المصدر: لينتا رو