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شاهد بأم عينك.. رصاص يتطاير في لاس فيغاس

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تداولت حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لمطاردة عجيبة وسط مدينة لاس فيغاس، بطلها شرطي انهمك في مطاردة سيارة مشبوهة، مطلقا النار عليها من مسدسه عبر زجاج سيارته الأمامي.

المشهد يبدو كما لو انه مقتطع من شريط سينمائي هوليودي، تتقطع له الأنفاس، إلا أن الأدهى أن الصور حقيقية ولم تكن تمثيلا، بل مطاردة بوليسية أمريكية وصفت في أحد التعليقات بأنها متوحشة.

المصدر:

// 26.06.2018 по тикету 15478

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