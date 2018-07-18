// 26.06.2018 по тикету 15478
شاهد بأم عينك.. رصاص يتطاير في لاس فيغاس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kj4v
تداولت حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لمطاردة عجيبة وسط مدينة لاس فيغاس، بطلها شرطي انهمك في مطاردة سيارة مشبوهة، مطلقا النار عليها من مسدسه عبر زجاج سيارته الأمامي.
المشهد يبدو كما لو انه مقتطع من شريط سينمائي هوليودي، تتقطع له الأنفاس، إلا أن الأدهى أن الصور حقيقية ولم تكن تمثيلا، بل مطاردة بوليسية أمريكية وصفت في أحد التعليقات بأنها متوحشة.
المصدر:
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)