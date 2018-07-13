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قط بوجه بشري بات بطل الإنترنت

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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي الروسية، شريط فيديو، ظهر فيه قط من فصيلة "مين كون" له سحنة شبيهة بوجه الإنسان.

ويتميز هذا النوع من القطط بحجمه الكبير جدا، ويصل وزن الذكر البالغ، إلى 8-9 كلغم.

وأبدى مستخدمو الشبكات الاجتماعية، ردود أفعال مختلفة على القط الغريب، الذي ظهر في الفيديو، وكتبوا تعليقات ساخرة مختلفة. 

وقام البعض بتشبيه هذا الحيوان الأليف، بساحرة متخفية في هيئة حيوان. ونصح آخرون صاحبة القط بالمشاركة معه في أفلام الرعب، فالقط لا يحتاج لأي مكياج وهو جاهز للتصوير.  

المصدر: لينتا رو

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