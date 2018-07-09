راكب مترو موسكو حاول التزحلق على درابزين السلالم فسقط ومات

لقي أحد ركاب مترو الأنفاق بموسكو، مصرعه نتيجة سقوطه على رأسه من الدرابزين المعدني للدرج في محطة "بولفار دميتري دونسكوفوا".

وسجلت كاميرات المراقبة تفاصيل الحادث المؤسف الذي أودى بحياة الشاب البائس.

وظهر في الفيديو، الذي نشرته قناة "رين تي في"، الشاب وهو يجلس على الدرابزين المعدني للدرج في محاولة للتزحلق بقصد اللهو. وبعد لحظات فقد الرجل توازنه وسقط جثة هامدة على ظهره على الرصيف الرخامي ليرتطم رأسه بالأرض بشدة.

المصدر: لينتا رو