أشهر مشجع عراقي يسلم "كأس العالم" لقطر

شهد افتتاح البيت القطري في وسط العاصمة الروسية موسكو، المخصص للتعريف بثقافة وتقاليد قطر قبيل تنظيمها كأس العالم القادمة سنة 2022، حضور أحد أشهر المشجعين العراقيين.

والتقطت عدسة RT المشجع المعروف مهدي الكرخي وهو يمتدح استضافة قطر للمونديال القادم، خلال حفل الافتتاح الذي أقيم في منتزه "غوركي" في موسكو.

وقدم الكرخي، نسخة مقلدة من كأس العالم لحسن الذوادي، الأمين العام للجنة المشاريع والإرث القطرية، احتفاء باستضافة الدوحة للمونديال القادم.

يذكر أن الكرخي شكل مع الراحل "قدوري" ثنائيا معروفا، كان حاضرا في معظم مباريات المنتخب العراقي حول العالم على مدى سنوات عديدة.

المصدر: RT