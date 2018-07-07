// 26.06.2018 по тикету 15478
حادث سير مرعب يؤدي بحياة 9 أشخاص في روسيا
Sputnik Natalia Seliverstova
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تداول نشطاء روس على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر حادث سير أودى بحياة 9 أشخاص في منطقة بيلوريتشنسكي بإقليم كراسنودار جنوب روسيا.
وأفادت شرطة المرور في المنطقة بأن الحادث وقع يوم الجمعة في تمام 17.30 بين مركبتين وتسبب في مقتل 9 أشخاص بينهم قاصر، موضحة أن موظفيها باشروا عملهم في موقع الحادث للوقوف على أسبابة.
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