حادث سير مرعب يؤدي بحياة 9 أشخاص في روسيا

تداول نشطاء روس على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر حادث سير أودى بحياة 9 أشخاص في منطقة بيلوريتشنسكي بإقليم كراسنودار جنوب روسيا.

وأفادت شرطة المرور في المنطقة بأن الحادث وقع يوم الجمعة في تمام 17.30 بين مركبتين وتسبب في مقتل 9 أشخاص بينهم قاصر، موضحة أن موظفيها باشروا عملهم في موقع الحادث للوقوف على أسبابة.