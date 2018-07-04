// 26.06.2018 по тикету 15478
حرائق ضخمة تجتاح ولاية كولورادو الأمريكية بسبب عجوز فقد السيطرة على النار
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أدت حرائق الغابات في ولاية كولورادو الأمريكية إلى تدمير 104 منازل، وإجلاء سكان من قرى مجاورة.
وقالت السلطات إن الحريق على الأرجح سببه رجل عجوز من سكان المنطقة فقد السيطرة على النار حين كان يقوم بإحراق القمامة بالقرب من منزله، ونتيجة لارتفاع الحرارة وهبوب الريح انتشر الحريق وأدى إلى كارثة.
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