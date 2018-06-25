اعتبر الرئيس السوري أن إدخال بلاده باللعبة الدولية جاء بسبب موقعها الجيوسياسي والدور التاريخي لمجتمعها لتكون بوابة للهيمنة الدولية على الشرق الأوسط ورسم خريطة العالم سياسيا وعسكريا

تصريح الرئيس السوري جاء ردا على سؤال "لماذا اختيرت سوريا لهذه اللعبة؟" ضمن مقابلة أجرتها معه قناة "إن تي في" الروسية.

وأوضح الأسد أنه "على الرغم من أن سوريا بلد صغير جدا، إلا أنه يقع على فالق زلزالي اجتماعي بين الطوائف والإثنيات المختلفة "وعندما تسيطرين على هذا الموضوع فإنك ستسيطرين على باقي الشرق الأوسط .. سوريا مهمة في كل الأحوال وهي صراع للهيمنة منذ القدم إلى الآن".