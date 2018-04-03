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حادث مأساوي لفيلة سيرك في إسبانيا

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أظهر شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي حادث سير وقع على الطريق السريع بالقرب من مدينة بوثوكانيادا في مقاطعة البسيط بإسبانيا، أدى إلى مقتل فيل وإصابة اثنين بجروح.

ووقع الحادث، بحسب الشرطة المحلية، عندما حاول سائق الشاحنة تحمل فيلة تابعة لسيرك، تجاوز سيارة أخرى أمامه، الأمر الذي أدى إلى انقلابها وسقوط الحيوانات في منحدر الطريق.

وذكرت الشرطة وفرق الإنقاذ أن أحد الفيلة قتل فيما أصيب اثنان آخران بجروح وخدوش، نقلا على أثرها إلى عيادة متخصصة للعلاج.

من جهته، انتقد ممثل الجمعية العامة للسيرك في إسبانيا إغناسيو بيدريرا، التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي كتبها ناشطون متمنين "موت المدرب بدلا عن الفيل".

وبحسب بيدريرا، فإن "مثل هكذا كلام يزيد فقط من معاناة السائق.. هذا الشخص يحب الحيوانات".

المصدر: رابتلي 

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