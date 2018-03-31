بيان الجيش السوري حول عملياته في الغوطة الشرقية
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أعلن الجيش السوري أن القطاع الجنوبي من الغوطة الشرقية بات آمنا وخاليا من السلاح، بعد خروج آخر الحافلات، التي تقل مسلحي فيلق الرحمن وجبهة النصرة عبر منفذ عربين باتجاه إدلب.
وقالت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في بيان إن المدن والبلدات التي تمت استعادتها في الغوطة الشرقية وهي حزرما/ النشابية/الصالحية/ تل فرزات / حوش خرابو/ بيت نايم /المحمدية/ حوش القبيات/ أفتريس/ حوش البارودة/حوش الأشعري / أرض الباشا/ حوش الظواهرة/ الشيفونية/أرض العب / الريحان/ حوش مباركة / أرض الأبرشية/أرض الزاوية/ أرض الصفصافة/ بيت سوا/ مديرة/ حمورية /مسرابا/ حزة/ سقبا/ عين ترما/ جوبر.
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