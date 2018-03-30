جسر القرم الروسي يكتسي بألواح عازلة

بدأت شركة البناء المسؤولة عن تشييد جسر القرم، الذي سيربط شبه الجزيرة بباقي أراضي روسيا، بتنفيذ مرحلة جديدة من البناء، وهي تثبيت ألواح عزل الصوت في مؤشر على قرب الانتهاء من المشروع.

وسيمتد الجسر فوق مضيق كيرتش، الذي يفصل شبه جزيرة القرم عن مقاطعة كراسنودار ليكون الأطول في روسيا، حيث سيبلغ طوله 19 كم.

وكان من المقرر، بدء حركة السيارات عبر الجسر في نهاية 2018، لكن القائمين على تشييده أكدوا تقدمهم في البناء، واجتازوا الجدول الزمني الموضوع، مما سيتيح تدشينه قبل الموعد المحدد له مسبقا.

وبدأت أعمال بناء الجسر في فبراير 2016، حيث يوجد إلى جانب القسم المخصص لحركة السيارات، قسم آخر لحركة القطارات.

المصدر: RT

فريد غايرلي