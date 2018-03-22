اعتصام "أساتذة الخاص" في بيروت

نفذ أساتذة التعليم الخاص اعتصاماً في ساحة رياض الصلح وسط العاصمة اللبنانية بيروت للمطالبة بحقوقهم فيما يتعلق بسلسلة الرتب والرواتب.

وأعلن رئيس نقابة " أساتذة التعليم الخاص في لبنان " رودولف عبود أن الأساتذة مستمرون بتحركاتهم حتى تنفيذ القانون المتعلق بصندوق التعويضات وإقرار سلسلة الرتب والرواتب.

وأكد عبود أن النقابة لن تقبل بالحقوق المنقوصة وستستمر على موقفها وعلى والدعاوى القضائية التي تقدمنا بها وقد سلكت الطريق القانونية طريقها مطالبا وزير العدل والقضاة المعنيين الإسراع البت بهذه الملفات.