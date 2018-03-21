الاعتداء على مسؤولة مصرية على الهواء مباشرة

أقدم مواطن مصري بالاعتداء على مسؤولة في وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، أثناء إعلانها عن أسماء الأمهات المثاليات في مؤتمر صحافي تم بثه على الهواء مباشرة أمس الثلاثاء.

ويظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة قيام المواطن بالاعتداء على المسؤولة ودفعها عن الكرسي فيما كانت تعلن عن أسماء أمهات من عدة محافظات مصرية لتكريمهن.

ولم يكشف حتى الآن عن تفاصيل الواقعة أو سبب الاعتداء، أو ما إذا كان المعتدي على صلة بالمسؤولة أو بأحد الأشخاص المتواجدين في المؤتمر.

المصدر: youtube