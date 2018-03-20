فيديو يعرض جمال وقوة أسطول الغواصات الروسي

نشرت وزارة الدفاع الروسية بمناسبة يوم الغواصات فيديو عن عمل ونماذج عن آخر الغواصات الروسية الحديثة.

وتظهر في الفيديو إحدى الغواصات النووية من مشاريع "بوريي" و"ياسن". بالإضافة إلى غواصة "فارشافيانكا"، التي تعمل على الديزل والكهرباء، وعلى الرغم من صغر حجمها إلا أنها مجهزة بصواريخ "كاليبر".

وقد تم إدخال الغواصات إلى القوات الروسية بمرسوم من الإمبراطور نيقولا الثاني يوم 19 مارس من عام 1906.

المصدر: RT