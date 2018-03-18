الجنود الأتراك يشكلون بأجسادهم هلالا في عفرين

شكل جنود تابعين للجيش التركي هلالا بأجسادهم، وسط مدينة عفرين السورية، عقب تمركز دبابات وسط ساحة في مركز المدينة.

وأظهرت مشاهد التقطتها طائرة بدون طيار تركية، حلقت فوق عفرين، قيام الجنود بتشكيل الهلال، فيما قام آخرون برفع العلم التركي، أمام الهلال البشري الذي شكله الجنود.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيطرة القوات المشاركة في عملية "غصن الزيتون" بشكل كامل، على مدينة عفرين بريف محافظة حلب السورية.

المصدر: الأناضول