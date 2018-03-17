"تلفريك" يلفظ ركابه بجنون في بجورجيا!

تسبب خلل فني في "تلفريك" بمنتجع سياحي شتوي في جورجيا، بتصادم عرباته مع بعضها البعض وقذف الركاب في الهواء.

ويظهر مقطع فيديو متداول الركاب وهم يتطايرون من "التلفريك" في الهواء فيما قفز آخرون للهرب من الاصطدام بالعربات العالقة الأخرى.

ووقع الحادث في منتجع "غوداوري سكي" بجبال القوقاز وتسبب بإصابات خفيفة لنحو 10 أشخاص بحسب ما ذكرت وسائل إعلام جورجية.

المصدر: وكالات