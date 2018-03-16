تأخرت أيها الجيش السوري 7 سنوات!

عبر عدد من أهالي الغوطة الشرقية لدمشق، عن شعورهم الحقيقي بالحرية والأمان، عقب تمكنهم من الخروج من المناطق التي تسيطر عليها الجماعات الإرهابية.

ونشرت قناة "سانا" السورية، شريط فيديو، أظهر فيه الأهالي شعورهم الحقيقي بالحرية والأمان الذي افتقدوه بسبب سطوة الإرهاب والخوف الذي فرضته التنظيمات الإرهابية على أهالي الغوطة لسنوات حيث كانت تحتجزهم كدروع بشرية وتسطو على ممتلكاتهم وجميع مقومات حياتهم.

ودعا الأهالي بقية العوائل التي لم تتمكن من الخروج إلى الانتفاض في وجه المسلحين والمغادرة فورا باتجاه نقاط الجيش.

وقال أحد المواطنين، "لقد كنا في الأسر والعبودية، وها نحن في ظل الدولة السورية، ونحن لا نقبل ما عدا دولتنا.. حريتهم مزيفة وهذه هي الحرية الحقيقية".

وأضاف، "هم ذاهبون إلى مزبلة التاريخ.. لكنكم تأخرتم، كان يجب أن تأتوا قبل خمس سنوات أو قبل ست سنوات"، فيما قالت إحدى السيدات إن معاناتها استمرت 7 سنوات.

المصدر: سانا + يوتيوب