فيديو.. عين العرب تشيّع عرّاب صفقة الرقة

أقيمت مراسيم تشييع عمر علوش المسؤول في مجلس الرقة المدني إلى مدينة عين العرب (كوباني)، بعد أن اغتيل على يد مسلحين مجهولين داخل منزله في مدينة تل أبيض في الرقة.

وشغل عمر علوش منصب الرئيس المشترك للجنة العلاقات العامة في مجلس الرقة المدني، كما لعب دور الوسيط الرئيسي بين تنظيم "وحدات حماية الشعب" الكردي والعرب، وينقل توجيهات التنظيم إلى المجلس.

مراسيم تشييع عمر علوش المسؤول في مجلس #الرقة المدني الى كوباني pic.twitter.com/JVbrtEJESK — قوات سوريا من الجبهة (@QSD_Jabha) 15 марта 2018 г.

المصدر: تويتر