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فيديو.. عين العرب تشيّع عرّاب صفقة الرقة

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فيديو.. عين العرب تشيّع عرّاب صفقة الرقة
تويتر
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أقيمت مراسيم تشييع عمر علوش المسؤول في مجلس الرقة المدني إلى مدينة عين العرب (كوباني)، بعد أن اغتيل على يد مسلحين مجهولين داخل منزله في مدينة تل أبيض في الرقة.

وشغل عمر علوش منصب الرئيس المشترك للجنة العلاقات العامة في مجلس الرقة المدني، كما لعب دور الوسيط الرئيسي بين تنظيم "وحدات حماية الشعب" الكردي والعرب، وينقل توجيهات التنظيم إلى المجلس.

المصدر: تويتر

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