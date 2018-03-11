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تمتع بمشاهدة عنفوان شلال هوكو الصيني الشهير

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نشرت وكالة CCTV الصينية صورا رائعة لشلال هوكو الشهير، الذي يتمتع بمزايا لا يمكن رؤيتها في شلالات أخرى في أرجاء المعمورة، إذ تنساب المياه منه لتتدفق في شق صخري عميق.

ويتوجه مئات الأشخاص يوميا في هذا الوقت من العام، للتمتع برؤية الشلال، وسماع هدير المياه الهائجة، وذلك نتيجة لارتفاع منسوب المياه في النهر الأصفر "هوانغ هو" خلال موسم ذوبان الثلوج من على المرتفعات المحيطة.

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