الوحدات الكردية تعلن تدمير عربة تركية قرب عفرين

نشر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية مقطع فيديو أكد فيه أن عناصره استهدفت اليوم الجمعة عربة تابعة للجيش التركي في عفرين.

وقال المركز الإعلامي إن قوات سوريا الديمقراطية دمرت عربة تركية على الطريق الواصل ما بين قريتي "جما" و"أومرا" في ناحية "شرا"، مضيفا أن العربة تم تدميرها بشكل كامل وقتل من فيها.

ولم يتسن لـ RT التحقق من صحة الفيديو والمعلومات المذكورة من مصدر تركي رسمي.

المصدر: وكالات