طائرات من دون طيار تنافس عارضات الأزياء!
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وصلت الطائرات من دون طيار إلى عروض الأزياء العالمية وانسابت برشاقة أمام الجمهور تستعرض أمام الأعين حقائب نسائية من مبتكرات إحدى الشركات العالمية.
طائرات "درون" صغيرة الحجم حلت محل عارضات الأزياء. هذا ما ابتدعته "دولتشي آند غابانا" للأزياء، حيث سلمت هذه الدار الشهيرة إلى هذه الآلات الطائرة حقائب من مجموعتها الجديدة خريف/ شتاء 2018 لتعرضها أمام الجمهور في أسبوع الموضة في ميلانو.
Here are @dolcegabbana’s Nice Boys pic.twitter.com/lrA7KLUPJP— Tyler McCall (@eiffeltyler) February 25, 2018
المصدر: تويتر
محمد الطاهر
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