اشتباكات بين حراس فندق ترامب في بنما

فرقت الشرطة البنمية حراس فندق ترامب بعد اندلاع اشتباكات هناك للمرة الـ4 في غضون أسبوع واحد، وذلك بسبب الصراع بين ممثلي شركة "فنادق ترامب" وصندوق "إيثاكا كابيتال" على قيادة الفندق.

يذكر أن مجلس صندوق "إيثاكا كابيتال" صوت على إزالة اسم ترامب من الفندق، وقال أوريستيس فينتيكليس، المسؤول الرفيع في الصندوق، إن سلوك ترامب جعل اسمه عاملا مدمرا لقيادة الأعمال في أمريكا اللاتينية في الآونة الأخيرة.