شرطي مصري ينقذ بطريقة أسطورية طفلا من الموت المحقق

تناقل نشطاء على الفيسبوك شريط فيديو قالوا إنه في أسيوط المصرية لعملية إنقاذ بطولية لطفل بطلها شرطي.

ويظهر في الفيديو، ثلاثة شرطيين أمام أحد البنوك كما ذكر ناشر الفيديو، وهم يترقبون من الأعلى طفلا يلهو على الشرفة ويكاد يسقط.



وحاول أحد الشرطيين الاسراع الى المبنى لنجدة الصبي، في حين اختار آخر استخدام سجادة موضوعة في المكان، إلا أن الطفل باغت الجميع وسقط فما كان من الشرطي إلا أن تلقاه بين يديه وأنقذه من الموت.