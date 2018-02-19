رحلة سياحية بحرية لا يحلم أحد بها

سجل أحد ركاب سفينة "كارنيفال ليغند" السياحية الإيطالية لقطات فيديو يظهر فيها عراك عنيف شارك فيه نحو 30 شخصا من السياح وأدى إلى سقوط عدة جرحى.

وأنزل رجال أمن السفينة 23 فردا من عائلة واحدة قبالة السواحل الأسترالية نتيجة شجار.

هذا وكانت السفينة السياحية تبحر برحلة تستمر 10 أيام في مياه المحيط الهادئ، وقالت واحدة من ركاب السفينة إنها شهدت 7 شجارات مختلفة أثناء الرحلة.