"عبدة" PRIZM يصلّون للتنين الأسود ليلعن الدولار

أدى أتباع اليكسي موراتوف الذي يدعي ابتكار أول عملة سبرانية شعبية عادلة، وهي ما يسمى بعملة PRIZM، احتفالا وثنيا في إطار ما سموه أسبوع المرافع السبراني.

وخلال "الصلاة"، أحرق المشاركون في العيد دولارات مزيفة في محاولة "لإيقاظ التنين الأسود" ليرمي باللعنات على نظام الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، ونشرت الجماعة شريط فيديو لهذه الفعالية في يوتيوب.

ويؤمن أتباع موراتوف بأن التنين الأسود، هو حارس كل ثروات الأرض، ولا يمكن الحصول على الجاه السلطة إلا بإذنه".

وأكد اليكسي موراتوف شخصيا، أن الهدف من الفعالية أن تؤدي حسب معتقده إلى انهيار منظومة الدولار في المستقبل القريب.

المصدر: لينتا رو

ادوارد سافين