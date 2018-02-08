لحظة تدمير دبابتين تركيتين بيد "وحدات حماية الشعب" الكردية بسوريا

نشرت "وحدات حماية الشعب" الكردية، اليوم الخميس، فيديو جديدا قالت إنه يظهر تدمير دبابتين للجيش التركي بمنطقة عفرين السورية التي تشهد حاليا نزاعا عسكريا بين تركيا والمسلحين الأكراد.

ويتضمن الشريط المصور عمليتين شملت الأولى تدمير ما وصف بأنه دبابة تركية بواسطة صاروخ موجه، أمس الأربعاء، في قرية قسطل خضريا بناحية بلبلة في منطقة عفرين شمال حلب.

ويوثق الجزء الثاني من الشريط استهداف "وحدات حماية الشعب" لدبابة تركية أخرى تم تدميرها أيضا من خلال صاروخ موجه خلال اشتباكات بين الجانبين في ناحية راجو في المنطقة ذاتها يوم الثلاثاء الماضي.

وتنفذ القوات التركية، منذ 20 يناير/كانون الثاني وبالتعاون مع فصائل ما يسمى بـ "الجيش السوري الحر" المعارض للحكومة في دمشق، عملية "غصن الزيتون" العسكرية ضد المسلحين الأكراد في منطقة عفرين شمال غرب سوريا

وقالت السلطات التركية مرارا إن عفرين، التي تقطنها أغلبية كردية وتتمركز فيها "وحدات حماية الشعب"، تمثل خطرا حقيقيا على أمن تركيا.

وتعتبر أنقرة كلا من "وحدات حماية الشعب" الكردية و"حزب الاتحاد الديمقراطي"، وهما المكونان الأساسيان لـ"تحالف قوات سوريا الديمقراطية"، تنظيمين إرهابيين وحليفين لـ"حزب العمال الكردستاني" المحظور في تركيا والذي تحاربه على مدار سنوات عديدة.

المصدر: AP + وكالات

رفعت سليمان