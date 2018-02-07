ذئب "يعود للحياة" ويهاجم صياده

انقض ذئب جريح على أحد الصيادين عندما حاول الأخير ركله وهو مستلق على الثلج بلا حراك.

وظهرت في فيديو نشر على "يوتيوب"، مجموعة من الصيادين ببنادقهم في كازاخستان وهم يتباهون بالوقوف فوق ذئب جريح مخضب بالدم ويفترش الثلج بلا حراك.

وفي هذه الأثناء، دنا أحد الصيادين من الذئب ودفعه بقدمه، فما كان من الوحش الجريح إلا وانقضّ على جلّاده ولم تظهر نتيجة النزال بين الضحية والصياد في الشريط .

وأثار الفيديو موجة كبيرة من الامتعاض بين مستخدمي الإنترنت، ووصف كثيرون منهم الصياد بالقاتل والمجرم معربين عن أسفهم وسخطهم لهذه الممارسات وعدم مشاهدة انتقام الذئب من القتلة.

المصدر: vz.ru

ادوارد سافين