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ركاب يخرجون حافلتهم من الفخ الثلجي

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ركاب يخرجون حافلتهم من الفخ الثلجي
RT
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تساقط الثلوج بكميات هائلة في موسكو بات يغلق الطرقات ويعرقل الحركة في المدينة، ولتحرير حافلة النقل الداخلي من الفخ الثلجي يضطر الركاب أحيانا للجوء إلى الأساليب القديمة.

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