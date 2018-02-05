ركاب يخرجون حافلتهم من الفخ الثلجي
RT
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تساقط الثلوج بكميات هائلة في موسكو بات يغلق الطرقات ويعرقل الحركة في المدينة، ولتحرير حافلة النقل الداخلي من الفخ الثلجي يضطر الركاب أحيانا للجوء إلى الأساليب القديمة.
Суровая Московская зима❄️ Ехала я с работы, трамвая прождала 15 минут, замёрзла, думаю пойду на автобус 238 доеду быстрей до дома, да не тут то было!😂 За одну остановку до моей мы застряли🤦🏻♀️ Но всё-таки наш русский народ не сдаётся никогда!🤟🏻 Вытолкали и поехали 😂 . . . #зима #автобус #бабушкинская #медведково #автобус #238 #застрял #столкача #апокалипсис #шокальского #winter #bus #difficulties
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