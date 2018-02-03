لحظة سقوط المقاتلة الروسية سو-25 فوق إدلب

انتشرعلى مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر سقوط المقاتلة الروسية سو-25 في ريف إدلب.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق من السبت إسقاط إحدى طائراتها المقاتلة من قبل مسلحين في محافظة إدلب بسوريا وأكدت مقتل قائدها.

وأفادت الوزارة في بيان بأن المعلومات الأولية تشير إلى أن مسلحين أسقطوا الطائرة بصاروخ محمول على الكتف أثناء تحليقها فوق منطقة تخفيض التصعيد في إدلب.

هذا وأوضح البيان أن قائد المقاتلة الروسية كان لديه الوقت للإبلاغ عن مغادرته الطائرة فوق المناطق التي يسيطر عليها تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي في محافظة إدلب، لكنه لقي حتفه خلال اشتباك مع الإرهابيين.

وتابع البيان أن مركز المصالحة الروسي في حميميم يعمل مع السلطات التركية لإعادة جثمان قائد الطائرة.