إليسا تفقد وعيها على المسرح

فاجأت المغنية اللبنانية إليسا محبيها خلال حفلة أحيتها أمس في دبي وهي تفقد وعيها أمام الجمهور.

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للفنانة الشهيرة وهي تنهي أغنيتها خلال الحفل، لتقترب بعد ذلك من أحد حراسها الشخصيين ويبدو عليها اختلال في التوازن لتسقط أرضا ما يضطر الحراس لحملها خارج المسرح.

@elissakh#اليسا#الحمد_الله_على_سلامتك_اليسا

we need u brave and full of energy as we always know u... cz u r brave and beautiful inside out allous 👑 👧 😘 pic.twitter.com/pbsG0QBtSs — ♔Bob Ayoub (@BobAyoub_) February 2, 2018

وكتبت إليسا بعد ساعات عدة تغريدات تؤكد بأنها بخير وبحالة صحية جيدة وما حصل معها لا يستدعي الخوف، فيما كشفت مصادر إعلامية أن سبب الإغماء هو تخلخل في ضغط الدم.

I am feeling better. Nothing serious don’t worry! This concert will definitely be memorable! I love you all — Elissa (@elissakh) February 3, 2018

المصدر: وكالات