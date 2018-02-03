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إليسا تفقد وعيها على المسرح

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فاجأت المغنية اللبنانية إليسا محبيها خلال حفلة أحيتها أمس في دبي وهي تفقد وعيها أمام الجمهور.

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للفنانة الشهيرة وهي تنهي أغنيتها خلال الحفل، لتقترب بعد ذلك من أحد حراسها الشخصيين ويبدو عليها اختلال في التوازن لتسقط أرضا ما يضطر الحراس لحملها خارج المسرح.

وكتبت إليسا بعد ساعات عدة تغريدات تؤكد بأنها بخير وبحالة صحية جيدة وما حصل معها لا يستدعي الخوف، فيما كشفت مصادر إعلامية أن سبب الإغماء هو تخلخل في ضغط الدم.

المصدر: وكالات

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