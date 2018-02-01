البحرية الأمريكية تنشر 5 مقاطع فيديو أخرى لمناورة "سو -27" فوق البحر الأسود!

نشرت البحرية الأمريكية 5 مقاطع فيديو للاعتراض الجوي الذي نفذته مؤخرا فوق البحر الأسود مقاتلة روسية من طراز "سو – 27" ضد طائرة "EP-3 Aries" الأمريكية المتخصصة في الحرب الإلكترونية.

وصورت هذه المشاهد الجوية الخمسة من زوايا مختلفة، وتتراوح مدتها بين 6 إلى 11 ثانية، وقد نشرها المكتب الإعلامي التابع للأسطول السادس الأمريكي على حسابه في يوتيوب.

وتحاول البحرية الأمريكية تأكيد روايتها القائلة إن مناورة المقاتلة الروسية "سو -27" لم تكن آمنة، وهي اقتربت من طائرة الحرب الإلكترونية الأمريكية لمسافة متر ونصف، وأوقعتها في دوامة هوائية بعد أن دخلت على مسارها.

بالمقابل، وزارة الدفاع الروسية كانت أكدت أن مقاتلتها اقتربت من طائرة الاستطلاع التابعة للبحرية الأمريكية على "مسافة آمنة"، وقامت بمرافقتها بهدف منعها من انتهاك المجال الجوي الروسي.

المصدر: يوتيوب

محمد الطاهر