شاهد.. عقد قران في مكان لا يخطر على بال والسبب نوبة ربو

اضطر عروسان، في ولاية نيوجيرسي الأمريكية مؤخرا، لعقد قرانهما في غرفة تابعة لحمام المحكمة، بعد أن أصيب أحد أقاربهما بنوبة ربو.

وكان من المقرر أن يحتفل برايان وماريا شولز بزفافهما يوم 2 يناير الجاري، ولكن عندما واجهت والدة العروس صعوبة في التنفس، إثر أزمة ربو، حال مباشرتهما مراسم الزواج الرسمية، اقتيدت إلى حمام السيدات في محكمة مقاطعة مونماوث، لمعالجتها هناك بجرعة أوكسجين، وفقا لوكالة أنباء "أسوشيتد برس".

واضطر برايان وعروسته ماريا تحت هذه الظروف القاهرة إلى إجراء مراسم عقد القران في غرفة تابعة للحمام، لأن تأجيل عقد القران سيضطرهما للانتظار مدة 45 يوما، من أجل الحصول على موعد جديد وفقا للقوانين المتبعة في الولاية الأمريكية.

المصدر: وكالات