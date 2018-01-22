 
مباشر

شجار عنيف بين أكراد وأتراك في مطار ألماني بسبب عفرين

فيديوهات

شجار عنيف بين أكراد وأتراك في مطار ألماني بسبب عفرين
youtube
لقطة من الشجار
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jrzo

اندلع شجار عنيف بين أكراد وأتراك في مطار هانوفر الدولي في ألمانيا، ما أسفر عن وقوع إصابات بين الطرفين.

وذكرت مصادر أن الشجار شارك فيه نحو 200 شخص، واستخدمت الشرطة الألمانية رذاذ الفلفل في تفريق المشتبكين.

وأشارت إلى أن الشجار بدأ عندما استفز أكراد يحملون أعلاما كردية مؤيدة لحزب العمال الكردستاني ركابا أتراكا في المطار احتجاجا على العملية العسكرية التركية في عفرين، ما دفع الأتراك في الهجوم على الأكراد.

المصدر: وكالات

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة