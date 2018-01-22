شجار عنيف بين أكراد وأتراك في مطار ألماني بسبب عفرين

اندلع شجار عنيف بين أكراد وأتراك في مطار هانوفر الدولي في ألمانيا، ما أسفر عن وقوع إصابات بين الطرفين.

وذكرت مصادر أن الشجار شارك فيه نحو 200 شخص، واستخدمت الشرطة الألمانية رذاذ الفلفل في تفريق المشتبكين.

وأشارت إلى أن الشجار بدأ عندما استفز أكراد يحملون أعلاما كردية مؤيدة لحزب العمال الكردستاني ركابا أتراكا في المطار احتجاجا على العملية العسكرية التركية في عفرين، ما دفع الأتراك في الهجوم على الأكراد.

BREAKING: Massive brawl breaks out between Kurds and Turks at Hannover international airport in Germany. Multiple injuries. pic.twitter.com/GyjL4aOg3J — BNL NEWS (@BreakingNLive) January 22, 2018

المصدر: وكالات