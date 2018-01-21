جنود أتراك يدعون "بالنصر" للعملية العسكرية في عفرين

نشر موقع "ترك برس" مقطع فيديو قال إنه لأفراد من الجيش والشرطة التركية يقرأون سورة الفتح و"يدعون بالنصر" للعملية العسكرية في عفرين، بعد صلاة فجر اليوم في محافظة سيواس وسط تركيا.

شاهد| أفراد من الجيش التركي و الشرطة التركية يقرأون سورة الفتح ويدعون بالنصر لعملية غصن الزيتون بعد صلاة فجر اليوم في محافظة سيواس وسط #تركيا_بوستpic.twitter.com/JCVSUT63Zr — ترك برس (@TurkPressMedia) January 21, 2018

المصدر: ترك برس