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جنود أتراك يدعون "بالنصر" للعملية العسكرية في عفرين

فيديوهات

جنود أتراك يدعون
twitter.com/TurkPressMedia
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نشر موقع "ترك برس" مقطع فيديو قال إنه لأفراد من الجيش والشرطة التركية يقرأون سورة الفتح و"يدعون بالنصر" للعملية العسكرية في عفرين، بعد صلاة فجر اليوم في محافظة سيواس وسط تركيا.

المصدر: ترك برس

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