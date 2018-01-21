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رائد روسي يطير على مكنسة كهربائية

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رائد روسي يطير على مكنسة كهربائية
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نشر رائد الفضاء الروسي انطون شكابليروف على صفحته في "تويتر" فيديو يظهر فيه وهو يطير على مكنسة كهربائية في محطة الفضاء الدولية، وأرفقه بمقطع صوتي من أغنية "أؤمن بقدرتي على الطيران".

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