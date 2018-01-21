رائد روسي يطير على مكنسة كهربائية
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نشر رائد الفضاء الروسي انطون شكابليروف على صفحته في "تويتر" فيديو يظهر فيه وهو يطير على مكنسة كهربائية في محطة الفضاء الدولية، وأرفقه بمقطع صوتي من أغنية "أؤمن بقدرتي على الطيران".
Очень часто спрашивают, а летаем ли мы на пылесосе по станции? Приходилось отвечать, что не пробовал. А тут во время субботника подумал, что уже третий полет... пора провести летные испытания пылесоса ✌😉🚀 // Flight tests of vacuum cleaner aboard the International Space Station pic.twitter.com/qQpoQx5OLL— Anton Shkaplerov (@Anton_Astrey) January 20, 2018
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