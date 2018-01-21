نزال مثير بين بومة وثعلب في كندا

نشرت قناة ViralHog شريط فيديو عن "لقاء "غير متوقع ومثير بين ثعلب وبومة وجاء في التعليق المرفق:" لدينا هنا ضيوف ليل . حدث لقاء بين طائر وحيوان مفترسين في غاية الروعة".

في البداية أغارت البومة كالطائرة المقاتلة على الثعلب ولكنها بعد لحظة هبطت بالقرب من على الثلج وهو ما دفع الحيوان المفترس بالدوران حول الضيف غير المنتظر، ليغارد بعدها المكان هاربا إلى الغابة القريبة.

ووقع الحادث بالقرب من موقف لليخوت حيث يوجد في مكان غير بعيد وكر ثعالب وعلى يبدو حاول الطائر المفترس أصطياد أحدهم.

المصدر: مايل رو

ادوارد سافين