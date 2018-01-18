العمال الكردستاني يستهدف مروحية تركية

نشرت وسائل إعلام، تسجيل فيديو، يظهر لحظة استهداف مروحية عسكرية تركية، بصاروخ موجه، أطلقه مسلحون أكراد من حزب العمال الكردستاني.

وأظهر التسجيل الذي نشره الحزب الكردي، استهداف المروحية من طراز " سيكورسكي إس-70"، التي أجبرت على الإقلاع فورا، لتفادي إصابتها بصاروخ "فاغوت".

وفي نفس السياق، نشر الجانب الآخر من عملية الاستهداف فيديو أظهر تمكن قائد الطائرة من تجنب الصاروخ بالإقلاع بعيدا عن المكان.

المصدر: وكالات