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مشاهد جديدة من مكان العثور على جثة مذيع بريطاني في اليونان

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تم انتشال جثة يعتقد أنها تعود للمذيع التلفزيوني البريطاني المفقود الدكتور مايكل موسلي من شاطئ أجيا-مارينا في اليونان يوم الأحد.

وانتشل الضباط الجثة ونقلوا المتوفى بعد ذلك إلى جزيرة سيمي. 

وذكر ليفتيريس باباكالدوكاس، عمدة الجزيرة، أنه كان على متن القارب مع الصحفيين عندما رصدوا جثة على بعد حوالي 20 مترا فوق شاطئ أجيا-مارينا صباح الأحد. 

وقالت زوجة موسلي إن زوجها سلك الطريق الخطأ أثناء التنزه وفقد الوعي قبل أن يصل إلى المرسى في مكان لا يمكن رؤية جثته فيه بسهولة.

واشتهر موسلي البالغ من العمر 67 عاما في بريطانيا بتقديمه للعديد من البرامج التلفزيونية حول الصحة واللياقة البدنية.

المصدر: AP

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