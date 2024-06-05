مشاجرة في البرلمان التركي بعد اعتقال عمدة مؤيد للأكراد

اندلعت مشاجرة في البرلمان التركي في أنقرة الثلاثاء عندما اشتبك أعضاء من حزب العدالة والتنمية الحاكم مع نواب من الحزب المؤيد للأكراد نظموا احتجاجا على اعتقال العمدة محمد صديق أكيش.

وأظهرت اللقطات احتجاجا لنواب حزب المساواة وديمقراطية الشعوب وهم يحملون لافتات ويهتفون "كتفا بكتف ضد الفاشية"، قبل أن يتحول إلى فوضى.

ونظم الاحتجاج عقب اعتقال محمد صديق أكيش عمدة محافظة هكاري بتهمة توليه دورا قياديا في حزب العمال الكردستاني المسلح.

المصدر: رابتلي