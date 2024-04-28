البابا فرنسيس يلتقي سجينات البندقية

التقي البابا فرنسيس 80 سجينة في حبس جوديكا للنساء خلال زيارته إلى البندقية اليوم الأحد.

وفي خطاب مقتضب لهن، أقر البابا فرنسيس بصعوبات الحياة في السجن، مفترضا أن السجن "يمكن أن يصبح أيضا مكانا للولادة الأخلاقية والمادية حيث لا يمكن وضع كرامة النساء والرجال في عزلة". وختم بالقول "لا أحد يستطيع أن ينزع كرامة الإنسان… لا أحد".

ووصل البابا فرنسيس إلى البندقية لزيارة جناح الفاتيكان في معرض "بينالي البندقية" لهذا العام، حيث اختار الفاتيكان إقامة جناحه داخل سجن النساء ودعا السجينات للعمل إلى جانب الفنانات بموافقة وزارة العدل الإيطالية.

المصدر: AP