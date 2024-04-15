بالفيديو.. مراسم استقبال العاهل الأردني عبدالله الثاني للرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد في عمان

تاريخ النشر:15.04.2024 | 19:16 GMT | فيديوهات
استقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم الاثنين الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد في العاصمة الأردنية عمّان.
أثار الهجوم بالطائرات المسيرة والصواريخ الذي شنته إيران على إسرائيل ردا على استهداف قنصليتها في دمشق ردود فعل كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، فما كان رأي النشطاء بها؟
أفاد مراسل RT بأن الطفلة ملاك محمد هنية حفيدة رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، توفيت اليوم الاثنين بعد أن أصيبت في القصف الذي أدى إلى مقتل والدها وأعمامها قبل أيام.
وصف علاء مبارك نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، الهجوم الإيراني الواسع على إسرائيل بـ"الفيلم الهابط" والذي لم يحقق أي إيرادات ولا أهداف بل أن تل أبيب قد تكسب التعاطف الدولي.
كشفت مصادر عن استياء داخل المنظومة العسكرية الإسرائيلية من بعض التشكيلات والأجنحة التي تحملت عبئا معقدا وصعبا في اعتراض التهديدات الإيرانية الجوية.
نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين أنه خلال اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي الموسع أمس اقترح بعض أعضائه الرد الفوري على إيران، لكنهم اصطدموا بمعارضة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
نشر الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، مقطع فيديو يظهر مزيدا من "الأضرار" التي لحقت بمبنى بقاعدة نيفاتيم الجوية جراء الهجوم الإيراني.
أكد الخبير العسكري الصيني وي دون شو أن شن إيران هجوما واسع النطاق بمسيرات انتحارية خلال فترة قصيرة من الزمن يمكن أن يشكل ضغظا حقيقيا على نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي القبة الحديدية
من مفارقات الهجوم الإيراني الواسع على إسرائيل بأكثر من 300 طائرة مسيرة، وصواريخ مجنحة وأخرى باليستية، أنه الهجوم الخطير الثالث الذي جرى في يوم سبت.
ارتفع سعر صرف العملة الأمريكية أمام نظيرتها المصرية، في تعاملات اليوم الاثنين، وسجل 48.75 جنيه للدولار، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام مصرية.
أكد مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا، أن موسكو حذرت حين تم قصف القنصلية الإيرانية في سوريا، من عدم إدانة الدول الأعضاء للهجوم الإسرائيلي.
طالبت الحكومة المصرية، الأجانب المقيمين في البلاد بسرعة التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتجديد إقامتهم وتقنين أوضاعهم.
قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن الأردن سيتصدى لاية صواريخ إسرائيلية تعبر أجواء الأردن، في إشارة لرد إسرائيلي محتمل على الهجوم الإيراني الكبير.
أفادت قناة "i24NEWS" الإخبارية الإسرائيلية بأن الجانب الإيراني أبلغ مصر عبر "قنوات أمنية" بتوقيتات محددة للرد على إسرائيل وذلك لاتخاذ الاحتياطات اللازمة بشأن عمليات الطيران المدني.
أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الاثنين، نقاشا حول مسألة الاستعدادات لتنفيذ العمليات المدنية اللازمة للتوغل قوات الجيش بريا في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
في الوقت الذي تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط احتدام التوتر بين إيران وإسرائيل وجد الأردنيون طريقة فريدة للتندر، حيث عرض بعضهم حطام صواريخ إيرانية للبيع على موقع شهير.
علق رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، على الهجوم الذي شنته إيران بعشرات الطائرات المسيرة والصواريخ على إسرائيل، ردا على استهداف قنصليتها في العاصمة السورية دمشق.
شنت إيران أول هجوم عسكري مباشر في تاريخها على إسرائيل يوم 13 أبريل 2024، وأطلقت عليه تسمية "الوعد الصادق". ونستعرض تاليا هذا الهجوم بالأرقام.
أكد متحدث الخارجية الإيرانية ناصر کنعاني على العلاقات الودية مع الأردن مبينا أن الاتصالات مستمرة بین مسؤولي البلدین، وأنه جرت خلال الأشهر الماضیة مشاورات جیدة بین وزیري الخارجیة.
علق منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للاتصالات الاستراتيجية جون كيربي، على الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل ورد فعل الأخيرة على ذلك.
وجه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان رسالة إلى كبار قادة القوات المسلحة الإيرانية حول الهجوم على إسرائيل.
أكد خبير السياسة الأمنية غيورغ شبيوتل أن إيران غير مهتمة بحرب كبيرة مع إسرائيل، مشيرا إلى أن الغرض من هجومها على إسرائيل هو زرع الخوف، كما أن التصعيد يعتبر غير ذي منفعة لإسرائيل.
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف شنّ هجمات مضادة، ويتقدم على مختلف المحاور ملحقا بالعدو خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
أعلنت إيران مساء يوم السبت بدء هجومها ضد إسرائيل بإطلاق عشرات الطائرات المسيرة الانتحارية وصواريخ مجنحة ردا على "جريمة إسرائيل بقصف القنصلية الإيرانية في دمشق".
دخل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اليوم الاثنين التاريخ، بعد أن أصبح أول رئيس سابق في تاريخ البلاد يخضع للمحاكمة في اتهامات جنائية في قضية "شراء صمت" ممثلة إباحية.
أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" مساء يوم الأحد نقلا عن مسؤولين من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى أن إسرائيل قد ترد على الهجوم الإيراني اليوم الاثنين.
أعلن في الأردن أنه جرى التعامل مع بعض الأجسام الطائرة التي دخلت أجواء البلاد ليلة أمس، وتم التصدي لها حفاظا على سلامة المواطنين والمناطق السكنية.
أحرجت مذيعة قناة "سكاي نيوز" وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون بسؤال غير متوقع عقب الهجوم الإيراني على إسرائيل مساء السبت.
لقد أراد نتنياهو صراعاً أوسع نطاقا، ولكن يجب على القوى الكبرى أن تفهم لعبة نتنياهو وتتصرف لتجنب العواقب. سيمون تيسدال – The Guardian
تعرض 4 أشخاص للطعن، اليوم الاثنين، خلال قداس أقيم في كنيسة المسيح الراعي الصالح بضاحية واكيلي في غرب سيدني.
أقر رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل بأن رد فعل الاتحاد الأوروبي تجاه نزاع أوكرانيا وقطاع غزة "كلف الاتحاد ثمنا غاليا" بعلاقاته مع الدول العربية وإفريقيا وغيرها.
أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني في الشؤون السياسية علي باقري أن رد إيران على أي هجوم إسرائيلي مقبل سيكون خلال ثوان.
أكد الخبير الدولي ديفيد هيرنانديز أن إسرائيل تريد إشعال النار في أنحاء الشرق الأوسط لعدم قدرتها على تدمير "حماس"، مشيرا إلى "مزايا سيحظى بها الغرب" من هذا التصعيد.
رصد تقرير إيراني 8 نقاط استراتيجية حول الهجوم الإيراني على إسرائيل بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة، ردا على مقتل مستشاريها العسكريين واستهداف قنصليتها في العاصمة السورية دمشق.
نشر الجيش الاسرائيلي اليوم الأحد مقطع فيديو زعم إنه هو "الضرر الوحيد" من صواريخ سقطت في قاعدة نفاتيم بالهجوم الإيراني على إسرائيل. وتؤكد إيران أن الدمار في القاعدة كان واسعا.
أم ورضيعتها وفنانة وابنة رجل أعمال شهير.. هؤلاء من بين الضحايا الستة الذين تعرضوا للطعن على يد "مختل عقليا" يحمل سكينا في مركز ويستفيلد بوندي جانكشن التجاري خارج سيدني.
نشر الجيش الإسرائيلي صورا ومقاطع فيديو لاعتراض وتدمير وأماكن سقوط صواريخ ومسيرات أطلقتها إيران على إسرائيل في هجومها ردا على الغارة الإسرائيلية على قنصلية طهران في دمشق.
أعلن الأمن الروسي العثور على طائرة أوكرانية مسيّرة من نوع Vampire في أحد المكاتب بالعاصمة موسكو، واعتقال صاحبها على ذمة التحقيق.
علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على القانون الألماني الجديد المثير للجدل الذي يسمح لمواطنيها بتغيير الجنس مرة واحدة في العام.
طهران وتل أبيب تسيران على شفا حرب كبرى، الجميع بغنىً عنها. حول ذلك، كتب غينادي بيتروف، في "نيزافيسيمايا غازيتا":
ذكرت صحيفة "تايمز" أن الخارجية البريطانية تتفاوض مع أرمينيا وساحل العاج وكوستاريكا وبوتسوانا حول إبرام اتفاق مماثل للموقع بين بريطانيا ورواندا، لترحيل اللاجئين من الدول المذكورة.
حذّر الطبيب الروسي ألكسندر مياسنيكوف من الآثار الجانبية التي قد تسببها بعض أدوية علاج الحرقة وقرحة المعدة.
صرح مسؤول أمريكي كبير لشبكة "ABC News" بأن تسعة صواريخ إيرانية على الأقل اخترقت الدفاعات الجوية الإسرائيلية وأصابت قاعدتين جويتين إسرائيليتين، لكن لم يتم الإبلاغ عن أضرار كبيرة.
أكد مستشار الأكاديمية العسكرية المصرية للدراسات العليا والاستراتيجية اللواء طيار هشام الحلبي أن الضربة الإيرانية لإسرائيل كانت متوقعة.
أدت الحادثة التي حصلت بعد نهائي السوبر السعودي حين تعرض المغربي عبد الرزاق حمد الله للضرب من قبل أحد المشجعين إلى قرار الاتحاد السعودي بمراجعة قوانينه المتعلقة بسلوك المشجعين.
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي أن منطقة الشرق الأوسط على وشك الدخول في صراع واسع النطاق، ويجب اتخاذ إجراءات فورية لتهدئة الوضع.
علق اللواء المصري محمد رشاد وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية الأسبق والمسئول عن غرفة عمليات المخابرات إبان حرب أكتوبر 1973 على الضربة الإيرانية لإسرائيل مساء السبت.
كشف الجيش الإسرائيلي يوم الأحد، النقاب عن كمية المتفجرات التي أطلقتها ايران تجاه إسرائيل في ردها على استهداف قنصليتها ومستشاريها العسكريين في العاصمة السورية دمشق.
فشل ليفربول في الفوز للمباراة الثانية على التوالي بمختلف البطولات بعدما خسر أمام كريستال بالاس 1-0 ضمن الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز ليفقد 5 نقاط ثمينة في الصراع على اللقب.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 895 عسكريا أوكرانيا وإسقاط 270 مسيرة أطلقتها قوات كييف على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
أشارت متحدثة الخارجية الروسية إلى "تعويل إسرائيل على روسيا في إدانة الهجوم الإيراني على إسرائيل"، وطالبت السفيرة الإسرائيلية قبل ذلك بتذكيرها ولو بإدانة واحدة لكييف من تل أبيب.
نشر حساب المرشد الإيراني علي خامنئي على منصة "إكس"، مقطع فيديو يظهر الصواريخ الإيرانية فوق قبة المسجد الأقصى، موجها رسالة باللغة العبرية.
أثار الدولي الجزائري يوسف بلايلي ضجة واسعة خلال الساعات القليلة الماضية بسبب ما بدر منه تجاه الحكمة غادة ماحات، التي أدارت مباراة فريقه مولودية الجزائر أمام وداد تلمسان.
أفادت مصادر بالعمل السري في أوكرانيا بأن خبراء فرنسيين أصيبوا بضربة جوية روسية استهدفت موقعا عسكريا في مدينة سلافيانسك التي لا تزال خاضعة لقوات كييف بجمهورية دونيتسك.
ذكرت صحفية "وول ستريت جورنال" أن الخطوة التالية لإسرائيل بعد الهجوم الإيراني تنطوي على حسابات معقدة.
نفذت أكثر من 100 طائرة أمريكية بين قاذفة وحاملة وقود وأخرى للتشويش، غارات جوية في 15 أبرل عام 1986 على أهداف في طرابلس وبنغازي بما في ذلك منزل القذافي في معسكري باب العزيزية.
حذر السفير الروسي لدى إسرائيل أناتولي فيكتوروف من حرب كبرى في الشرق الأوسط، إن ردت إسرائيل على الهجوم الإيراني بمبدأ "العين بالعين".
أظهرت لقطات فيديو 3 متسابقين من شرق إفريقيا وهم يلوحون لرياضي صيني بالمضي أمامهم خلال نصف ماراثون بكين أمس الأحد، مما سمح له بالفوز بالمركز الأول.
أعلن البنك المركزي المصري عن زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي "الكاش" من فروع البنوك ليصبح 250 ألف جنيه للأفراد والشركات.
أعلن متحدث الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن السفينة الإسرائيلية المحتجزة لدى بلاده لم ترد على نداءات المسؤولين الإيرانيين، وتم سحبها إلى مياه إيران الإقليمية.
أكد مساعد وكيل الجمهورية في المحكمة الابتدائية التونسية بأريانة نزار لعوج، أن النيابة العامة بالمحكمة أذنت بفتح تحقيق ضد رئيس سابق للبلاد وصاحب قناة تلفزيونية ومقدم أحد برامجها.
طهران استعرضت قدراتها، وتل أبيب أدركت أنها ليست كلية القدرة. حول ذلك، كتب سيرغي فالتشينكو، في "موسكوفسكي كومسوموليتس":
سقط المهاجم محمود عبد المنعم كهربا، بشكل مفاجئ بعد تعرضه لحالة إغماء عقب انتهاء مباراة فريقه الأهلي ضد غريمه الزمالك المؤجلة من الجولة العاشرة في الدوري المصري يوم الاثنين.
وصف مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي الهجوم الإيراني على إسرائيل ردا على استهداف قنصليتها بدمشق، بـ"الجريء"، وأنه "أمر يسر الخاطر حقاً، وعسى أن يؤتي أُكُله عما قريب".
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزملائه في حزب "الليكود" الحاكم أن تل أبيب سترد على الهجوم الإيراني الغير المسبوق "بالحكمة وليس بالعاطفة"، والقوات الجوية مستعدة.
ظلت الرحلات الجوية التجارية في جميع أنحاء الشرق الأوسط معطلة اليوم الاثنين بعد الهجوم الإيراني غير المسبوق على إسرائيل، الذي دفع العديد من دول المنطقة إلى إغلاق مجالاتها الجوية.
أكد مصدر دبلوماسي تركي يوم الأحد، أن إيران أبلغت تركيا مسبقا بعمليتها الانتقامية ضد إسرائيل مضيفا أن الولايات المتحدة أبلغت إيران عبر أنقرة أن عمليتها يجب أن تكون "ضمن حدود معينة".
تم رصد ميغان ماركل وهي تمنع امرأة من الوقوف إلى جانب زوجها الأمير هاري لالتقاط صورة تذكارية خلال الاحتفال بفوز فريق البولو.
شهدت مباراة روما أودينيزي ضمن مباريات الجولة الـ32 من الدوري الإيطالي لحظات من الرعب، بعد سقوط إيفان نديكا لاعب فريق ذئاب العاصمة بشكل مفاجئ، وخروجه من الملعب محمولا على نقالة.
حاولت القوات المسلحة الأوكرانية استخدام دمى متحركة تحاكي الجنود المسلحين في اتجاه أرتيموفسك العملياتي.
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مصادر أن طلب الولايات المتحدة من كييف عدم استهداف مصافي النفط الروسية أثار غضب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رد الفعل الإيراني على الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق بـ "غير المتناسب".
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم الأحد، بإنطلاق وسائل الدفاع الجوي في منطقة إيلات جنوب إسرائيل، وسماع دوي عدة انفجارات، في ما يبدو أنه اعتراض لأجسام مشبوهة.
أثار اللاعب الفرنسي كريم بنزيما الذي يشغل مركز الهجوم بفريق الاتحاد السعودي ضجة كبيرة على خلفية أنباء ارتباطه بممثلة شهيرة.
ذكرت شبكة " سي إن إن" اليوم الاثنين أن إسرائيل أرجأت خططها لشن عملية برية في رفح جنوبي قطاع غزة تزامنا مع تخطيطها للرد على الهجوم الإيراني وتفرغاً له.
أكدت وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد استمرار تحفظ جهات التحقيق المعنية على ناقلة الغاز الليبيرية الفارغة التي جنحت بمدخل خليج العقبة مساء الجمعة الماضي.
أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست الإٍسرائيلي يولي إدلشتاين، أن الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني "قد يكون مختلفا، وأنه سيكون مؤلما بالتأكيد".
أكد النائب الأول للمندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أن رفض الزملاء الغربيين في مجلس الأمن منع التصعيد في الشرق الأوسط، يدل على استهتارهم و"عماهم الانتقائي".
أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن إلغاء اتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل "لن يخدم الأردن ولا الفلسطينيين"، مشيرا إلى أنها "مصدر قوة" للمملكة.
في تصريحات خاصة لـRT، علق خبيران مصريان على الهجوم الإيراني على إسرائيل، مشيرين إلى ما إذا كانت إيران قد نجحت فى فرض قواعد اشتباك جديدة.
أسقطت الدفاعات الروسية صاروخي Storm Shadow بريطانيين أطلقتهما قوات كييف على مدينة بيرديانسك في مقاطعة زابوروجيه التي انضمت إلى روسيا.
حقق نادي الزمالك فوزا مثيرا على حساب جاره وغريمه التقليدي الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد يوم الاثنين في لقاء مؤجل من الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في اتصال هاتفي اليوم الاثنين، الهجمات الإسرائيلية على غزة والعلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.
علق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يوم السبت، على الهجوم الذي شنته إيران ضد إسرائيل بعشرات الصواريخ والمسيّرات، ردا على استهداف مستشاريها وقتصليتا في دمشق.
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لتدمير منظومة الدفاع الجوي الألمانية "إريس-تي" التابعة للقوات الأوكرانية بضربة دقيقة في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
أظهرت ذخائر "كراسنوبول "الروسية الفائقة الدقة فاعلية عالية في تدمير تحصينات جيش نظام كييف، كما استطاعت القضاء على مدفعيته.
نحصل عادة على الفيتامينات والمعادن اللازمة للحفاظ على صحتنا من خلال التغذية السليمة، إلا أن البعض قد يلجأ، لأسباب عدة، إلى المكملات الغذائية لتلبية احتياجات الجسم اليومية.
أكد المستشار السابق للبنتاغون دوغلاس ماكغريغور أنه على الأمريكيين إدراك حقيقة أنه لا أوروبا ولا الولايات المتحدة لديها القدرة العسكرية اللازمة لمواجهة قدرات روسيا.
أكدت شركة تأمين الطاقة لأوروبا "سيفي" عدم نيتها فسخ عقد توريد الغاز الموقع مع الشركة الروسية "يامال للغاز الطبيعي المسال" التابعة لـ"نوفاتيك" الروسية.
كما توقعت، شاهدنا عرضا أظهرت فيه إيران تصميمها واستعدادها للقتال، في حين أعلنت إسرائيل النصر المؤزر، بزعم أنها أسقطت 99% من جميع المسيرات والصواريخ دون أن تتكبد أي خسائر.
دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إلى إجراء انتخابات مبكرة، معتبرا أن كل ما تبقى من "سيد الأمن" رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، دولة من الخراب.
بدا النجم المصري محمد صلاح متأثرا بعد خسارة فريقه ليفربول المفاجئة والقاسية على أرض ملعبه أمام كريستال بالاس ضمن الأسبوع الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإقالة وزير الدفاع يوآف غالانت، بعد أن بدأت الشرطة الاستعدادات لتفكيك بؤرة استيطانية بالضفة الغربية.
أعلنت وكالة الأنباء الكويتية اليوم الاثنين، صدور أمر أميري بتعيين أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء، بعد استقالة رئيس الوزراء السابق محمد صباح الصباح
تستعد وكالة ناسا لإصدار إعلان كبير اليوم، قد يكشف عن مستقبل مهمة الولايات المتحدة القادمة إلى المريخ.
هاجم نجم نادي النصر ومنتخب السعودية السابق هاشم سرور التحكيم في بلاده "بسبب الأخطاء التي شهدتها مباريات النصر هذا الموسم" مؤكدا أن التحكيم استفز القائد "العالمي" كريستيانو رونالدو.
أكد فيكتور رئيس حزب "المنصة المعارضة من أجل الحياة" الأوكراني، أن فلاديمير زيلينسكي دمّر البلاد بالكامل.
تصدّت إسرائيل لوابل إيراني من 150 طائرة دون طيار، و 100 صاروخ باليستي، و 30 صاروخ كروز بعد إحباط طويل في غزة. فهل ستدفع جرعة النصر إسرائيل للتصعيد؟ ديفيد إيغناتيوس – واشنطن بوست
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" فجر اليوم الاثنين، تصديها لأكثر من 80 طائرة مسيرة و6 صواريخ باليستية خلال الهجوم الإيراني الأخير على إسرائيل.
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأحد أن تكلفة اعتراض الهجوم الإيراني الليلة الماضية تقترب من مليار دولار.
نشرت إدارة شركة نادي النصر إفادة حول ما ورد في تقرير حكم مباراة الفريق أمام الهلال في كأس السوبر السعودي عن كريستيانو رونالدو قائد العالمي.
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