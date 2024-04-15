 
مباشر

بالفيديو.. مراسم استقبال العاهل الأردني عبدالله الثاني للرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد في عمان

فيديوهات

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xd0p

استقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم الاثنين الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد في العاصمة الأردنية عمّان.

إقرأ المزيد
وصول الرئيس العراقي إلى عمّان في زيارة رسمية (صور)
وصول الرئيس العراقي إلى عمّان في زيارة رسمية (صور)

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا