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اللحظات الأولى بعد وقوع زلزال مدمر في تايوان

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نشرت الوكالات لقطات من منطقة هوالين شرق تايوان، الأكثر تضررا من زلزال مدمر بلغ قوته نحو 7،5 درجات، وأظهرت الفيديوهات مباني شبه منهارة وعمليات إنقاذ عالقين فيها.

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