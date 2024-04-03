اللحظات الأولى بعد وقوع زلزال مدمر في تايوان

نشرت الوكالات لقطات من منطقة هوالين شرق تايوان، الأكثر تضررا من زلزال مدمر بلغ قوته نحو 7،5 درجات، وأظهرت الفيديوهات مباني شبه منهارة وعمليات إنقاذ عالقين فيها.

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