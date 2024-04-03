اللحظات الأولى بعد وقوع زلزال مدمر في تايوان

تاريخ النشر:03.04.2024 | 10:50 GMT |
آخر تحديث:03.04.2024 | 11:07 GMT | فيديوهات
نشرت الوكالات لقطات من منطقة هوالين شرق تايوان، الأكثر تضررا من زلزال مدمر بلغ قوته نحو 7،5 درجات، وأظهرت الفيديوهات مباني شبه منهارة وعمليات إنقاذ عالقين فيها.
شدد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت على "أننا نعمل في كل مكان للإيضاح لكل من يعمل ضدنا في كافة أرجاء الشرق الأوسط"، في إِشارة إلى الهجوم الذي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق.
أعرب المستشار الرئاسي الإماراتي أنور قرقاش اليوم الثلاثاء عن استغرابه تصرفات دولة شقيقة عربية حيال علاقاتها مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على استهلال كلمته وختامها خلال حفل تنصيبه لفترة رئاسية جديدة أمام مجلس النواب اليوم بآيتين من القرآن الكريم.
أكد مسؤول أمريكي أن مستشار الأمن القومي جيك ساليفان سيسافر هذا الأسبوع إلى السعودية لمواصلة المناقشات مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حول اتفاق التطبيع بين إسرائيل والمملكة.
أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن سماع دوي انفجار في منطقة قاعدة "عوفدا" الجوية في وادي عربة، وتجري عمليات بحث في المنطقة لتحديد مصدر الانفجار، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية لم تنطلق.
خسرت إيران خلال السنوات الأخيرة عددا من كبار العلماء والعسكريين والسياسيين في العديد من عمليات الاغتيال. فمن أبرز هذه الشخصيات؟
أعلن سفير مصر في إيطاليا بسام راضي أن سكرتير عام برلمان البحر المتوسط السفير سيرجيو بيازا سلمه خطاب قرار البرلمان منح الرئيس عبد الفتاح السيسي جائزة بطل السلام لعام 2024.
أفادت مراسلتنا مساء اليوم الثلاثاء، بأن عشرات الصواريخ أطلقت من لبنان باتجاه الجليل الغربي شمالي إٍسرائيل، كما دوت صافرات الإنذار بمدينة نهاريا ومناطق الجليل.
نشر "حزب الله" اللبناني ملخصا لعملياته التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء، "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة".
أصدرت الكويت عملتها الخاصة التي تعد الآن الأقوى في العالم في 1 أبريل عام 1961 وكان ذلك قبل اكتمال استقلالها بالتخلص من الحماية البريطانية رسميا في 19 يونيو عام 1961.
أظهر مقطع فيديو مستشار الحرس الثوري الإيراني محمد رضا زاهدي الذي قتل مع آخرين بالعدوان الإسرائيلي على قنصلية إيران بدمشق، خلال تواجده في لبنان خلال حرب تموز بين حزب الله وإسرائيل.
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيدف اليوم الثلاثاء بأنه سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما الذي سيحدث لو هاجمت طهران فرضاً السفارة الأمريكية في إسرائيل.
كشف التلفزيون الإيراني عن ارتفاع عدد قتلى الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق إلى 13 بينهم 7 عسكريين إيرانيين إلى جانب 6 من المواطنيين السوريين.
أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بأن الجيش الإسرائيلي قتل "بالخطأ" 7 من عمال الإغاثة في غارة جوية على قطاع غزة.
حدد مركز الفلك الدولي 8 دول سوف تعلن الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك 2024، وفقا للحسابات الفلكية.
أعلن مركز الإنذار المبكر من التسونامي بالمحيط الهادئ أن خطر حدوث أمواج مدّ عالية جراء الزلزال الذي وقع بالقرب من تايوان صباح اليوم الأربعاء "انتهى إلى حد كبير".
كشفت مصادر لـRT تفاصيل تقديم الحكومة المصرية استقالتها عقب أداء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية رئيسا للبلاد لفترة جديدة.
قامت الشرطة الإسبانية بتفكيك شبكة لتهريب المخدرات كانت تستخدم طيارين أوكرانيين لنقل المخدرات عبر مضيق جبل طارق في رحلات ليلية، حسب صحيفة "تلغراف" البريطانية.
دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الاهتمام بمكافحة التطرف ووقف الهجرة غير الشرعية إلى البلاد، فيما رحب بكل من يحترم روسيا ولغتها وثقافتها وتاريخها وتقاليدها.
اندلعت في مدينتي هكاري وأضنة التركيتين، أعمال شغب، وسمع دوي إطلاق نار في الشوارع، وقد نفذت قوات الأمن حملة اعتقالات.
قال، دميتري مدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي إن القيادة الأوكرانية ستواجه مصير "ستيبان بانديرا" إذا تأكد تورطها في الهجوم الإرهابي على قاعة "كروكوس".
كانت سيرة تافاري ماكونين الرجل الذي ارتقى إلى عرش إثيوبيا في 2 نوفمبر عام 1930 باسم هيلا سيلاسي الأول، أسطورية بجدارة من بدايتها وحتى نهايتها المأساوية.
علق المرشد الإيراني علي خامنئي على استهداف قنصلية بلاده في دمشق، مؤكدا أنه "سيتم معاقبة الكيان الخبيث، وسنجعلهم يندمون على هذه الجريمة وغيرها".
تظاهر عشرات الآلاف بينهم عائلات الأسرى في غزة، أمام مبنى الكنيست الإسرائيلي، ومقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مطالبين بإطلاق الأسرى لدى "حماس" وإقالة الحكومة.
أصدرت حركة "النجباء" العراقية، إحدى فصائل المقاومة الاسلامية في العراق، مساء اليوم الثلاثاء، بيانا بشأن اغتيال إسرائيل لمستشارين عسكريين في الحرس الثوري الإيراني وآخرين في دمشق.
تحدث المدافع الدولي الإيطالي السابق ماركو ماتيراتزي مجددا عن واقعة تعرضه لـ"النطح" قبل 18 عاما من قبل أسطورة الكرة الفرنسية زيدن الدين زيدان وذلك في نهائي كأس العالم 2006.
كشف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية في مصر خالد عباس، أن مصر بدأت نقل تجربتها بإقامة مشروعات مماثلة فى بلدين أجنبيين.
يملك السائل المنوي، تماما مثل الأمعاء والجلد، كائنات حية دقيقة تسمى الميكروبيوم، والتي وجد العلماء أنها يمكن أن تؤثر على الخصوبة.
حصلت زينب تشليك على لقب أصغر عمدة في تركيا بعد فوزها بالانتخابات المحلية مرشحو مستقلة في بلدة بمحافظة جناق قلعة.
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية فجر اليوم الأربعاء، بدوي صفارات الإنذار في منطقة وادي عربة على الحدود الأردنية الإسرائيلية خشية تسلل طائرة مسيرة إلى الأجواء.
حذر المركز الوطني للأرصاد في السعودية من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على أجزاء واسعة من المملكة، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.
حذر متخصصون طبيون من الآثار الجانبية المحتملة لمنتجات الشعر بعد تعرض فتاة لإصابات في الكلى عقب تلقيها علاجات تمليس الشعر في صالون تجميل.
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف شنّ هجمات مضادة، ويتقدم على مختلف المحاور ملحقا بالعدو خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
عرضت وسائل إعلام إيرانية صورا لمستشار الحرس الثوري الإيراني العميد محمد رضا زاهدي الذي قتل مع عميد آخر وعسكريين مرافقين لهما، بالعدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق.
أعلن وزير النقل المصري كامل الوزير عن المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية والذي يمتد بطول 21.7 كم من محطة سكة حديد أبو قير وحتى محطة مصر.
أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في رسالة إلى مؤيديه أمس الاثنين تعليق حملته الانتخابية، قبل أن يتبين لاحقا أن هذا الإعلان كان "كذبة أبريل".
أفادت تقارير أن العالم الصيني الشهير، الذي سجن لدوره في ولادة "أول طفل معدّل وراثيا في العالم"، عاد إلى مختبره للعمل على علاج مرض ألزهايمر وغيره من الأمراض الوراثية.
قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فريقه النصر لاكتساح مضيفه أبها بنتيجة 8-0، مساء اليوم الثلاثاء ضمن الجولة 26 من الدوري السعودي للمحترفين.
وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء، مرسوما يقضي بتخفيض سن التعبئة من 27 إلى 25 عاما، وذلك لتوسيع رقعة عمليات التجنيد
رحب مجلس إدارة نادي الأهلي المصري لكرة القدم بإقامة مباراتي الفريق ضد غريمه الزمالك في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم بالسعودية.
قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن تل أبيب تعتقد أن الهدف الذي تم ضربه في دمشق كان "مبنى عسكريا لقوات القدس"، وهي وحدة تابعة للحرس الثوري الإيراني مسؤولة عن العمليات الخارجية.
أثار آخر ظهور لبارون ترامب نجل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من زوجته الحالية ميلانيا تفاعلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل، نظرا لطوله اللافت الذي يتجاوز مترين.
عقد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اجتماعا برعاية الرئيس إبراهيم رئيسي، و"اتخذ القرارات اللازمة حول الرد على هجوم إسرائيل على القنصلية الإيرانية في دمشق".
تعد الفواكه الغنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، أحد الركائز الأساسية لنظام غذائي صحي، وهو ما يمكن أن يساعد على درء مخاطر العديد من الأمراض والحفاظ على الصحة العامة.
أطلق باحثون فرنسيون أقوى جهاز تصوير بالرنين المغناطيسي في العالم صوره الأولى للأدمغة البشرية، محققا مستوى جديدا من الدقة قد يبعث الأمل باكتشاف المزيد عن أسرار الدماغ وأمراضه.
نفذت القوات البريطانية في مثل هذا الوقت قبل 60 عاما عمليات عسكرية وحشية في الفترة من يناير إلى مايو عام 1964 لقمع ثورة 14 أكتوبر بجنوب اليمن والتي انطلقت من جبال ردفان.
أجرى الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا بنظيره الإيراني إبراهيم رئيسي قدم خلاله التعازي بمقتل عدد من المستشارين العسكريين الإيرانيين في قصف القنصلية بدمشق.
بعد الضربة التي تلقتها إيران في سوريا توالى التهديد والوعيد وتنوع حول حتمية الرد من المرشد الأعلى للرئيس فأعضاء البرلمان وقادة الحرس الثوري
ألقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خطابا، في حفل تنصيبه لفترة رئاسية جديدة بمجلس النواب المصري حدد فيها "ملامح ومستهدفات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة".
أفادت صحيفة "الجريدة" الكويتية بأنه جرى فتح تصاريح العمل بالقطاع الأهلي للمصريين بعد 16 شهرا من الوقف
دافع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن إسرائيل مذكّرا بأنها "انسحبت من غزة عام 2005"، وذلك ردا على سؤال عما إذا كانت مواصلة الحرب ضد "حماس" تعرض إسرائيل للخطر.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية نشر الشرطة العسكرية الروسية مركز مراقبة جديدا في مرتفعات الجولان على خط فصل القوات بين محافظتي درعا والقنيطرة من جهة، والجولان المحتل.
أدانت المملكة العربية السعودية، القصف الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق، معبرة عن رفضها القاطع لاستهداف المنشآت الدبلوماسية تحت أي ذريعة.
تعد أمراض القلب والأوعية الدموية (القاتل الصامت) السبب الرئيسي للوفاة، فهي مسؤولة عن زهاء 18 مليون حالة وفاة سنويا.
طلب الأهلي من الاتحاد المصري إفادته بالإجراءات التي اتخذها بحق مدافع بيراميدز محمد الشيبي، بعد مخالفته للوائح الاتحادين المصري والدولي لكرة القدم ورفعه دعوى قضائية ضد حسين الشحات.
كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن مصدر مطلع على برنامج المسيرات الأوكراني أن الدول الغربية تساعد أوكرانيا في وضع خطط ووجهات المسيرات التي تستخدمها كييف لاستهداف أراضي روسيا.
بثت قناة 13 الإسرائيلية مقطع فيديو قالت إنه أرسل إليها عن طريق الخطأ يظهر فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وهو يتدرب على المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء الأحد، ويبدو فيه "غاضبا".
يبحث الخبراء الأمريكيون أسباب حوادث مروحيات AH-64 Apache الضاربة التي كثرت في الآونة الأخيرة في الولايات المتحدة.
لاحظ الخبراء العسكريون أن صواريخ "كاليبر" التي استخدمها الجيش الروسي بكثرة في المرحلة الأولى للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا حلت محلها تدريجيا صواريخ Х-101 "جو-أرض" المجنحة.
أطلق مبرمج بريطاني يائس معركة قانونية في مسعى لاستعادة قرص صلب يحتوي على عملات "بيتكون" تقدر قيمتها بملايين الدولارات كان قد فقده قبل نحو 10 سنوات.
اتهم الفريق الممثل لسيف الإسلام القذافي نجل الرئيس الراحل معمر القذافي بريطانيا بالتدخل السافر في الشأن الليبي الداخلي، ومحاولات إقصائه عن الحياة السياسية في البلاد.
أطلقت السلطات اليابانية والتايوان فجر اليوم الأربعاء، تحذيرا من خطر تسونامي في مناطق ساحلية، عقب زلزال بقوة 7.5 درجة ضرب بالقرب من الجزيرة.
دعا مندوب روسيا الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، المجتمع الدولي إلى إدانة الإجراءات الإسرائيلية التي تنتهك سيادة سوريا وحصانة المنشآت الدبلوماسية.
أعلنت مبادرة كفالة طفل مسيحي عن نجاح أسرة مسيحية في كفالة طفلة، لتكون أول أسرة كافلة مسيحية في صعيد مصر.
أفاد موقع "أكسيوس" بأن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان سيزور السعودية حيث سيناقش مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، "صفقة ضخمة" تشمل التطبيع مع إسرائيل ومعاهدة دفاعية.
خرج لويس روبياليس الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم عن صمته، نافيا الشائعات التي ارتبطت به منذ سفره إلى الدومينيكان، بينما يواجه اتهامات بالسجن في إسبانيا.
كشفت وسائل الإعلام عن سلاح جديد تستخدمه القوات الروسية في العملية العسكرية بأوكرانيا سيلعب دورا محوريا في ساحة المعركة.
أكد رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين أن المعلومات التي زودت بها واشنطن الجانب الروسي لم تسمح بتحديد نطاق البحث عن منفذي الهجوم الإرهابي على مجمع "كروكوس".
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية فجر اليوم الأربعاء بورود بلاغ عن عملية دهس 4 من عناصر الشرطة في بلدة كوخاف يائير وسط إسرائيل، وإصابة أحدهم خطيرة.
أفاد مراسلنا بسقوط قتلى وجرحى، اليوم الثلاثاء، إثر اندلاع حريق هائل في مركز ترفيهي بإسطنبول في تركيا.
علق الخبير الاستراتيجي المصري اللواء المتقاعد محمد عبد الواحد، على الأنباء المتعلقة بإرسال قوات عربية إلى قطاع غزة.
يشير البروفيسور أليكسي سيتنيكوف المختص في العلوم النفسية والاقتصادية والفلسفية إلى أن الجسم يطلق عملية استشفاء ذاتي إذا ما التزم بوقتين مثاليين للاستيقاظ وممارسة الرياضة.
قالت المندوبة الأمريكية لدى "الناتو" جوليان سميث أن الولايات المتحدة لا تعتقد أن هناك حربا ستنشب بين روسيا والناتو في وقت قريب.
هاجمت كلاب ضالة كيبوتس ماغين في الشمال الغربي لصحراء النقب في قضاء بئر السبع شرق خان يونس، الليلة الماضية وأكلت 7 أيائل مرقطة في محمية حيوانات في الكيبوتس.
سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو ثلاثة أهداف "هاتريك" وساهم في هدفين آخرين لفريقه النصر في مواجهة أبها لحساب الجولة الـ26 من بطولة دوري روشن السعودي لكرة القدم.
أصدر هاني بكري، محامي الدولي المغربي محمد الشيبي المحترف في صفوف نادي بيراميدز المصري، بيانا بشأن قضية موكله ضد حسين الشحات لاعب الأهلي.
أرست "أرامكو" السعودية اليوم عقودا للهندسة والمشتريات والبناء بقيمة 7.7 مليار دولار لتنفيذ توسعة كبيرة بمعمل الغاز في الفاضلي بالمنطقة الشرقية.
رفع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي علم مصر على أعلى سارية في البلاد أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية، بعد أدائه اليمين الدستورية.
أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو توجيه القوات الروسية 192 ضربة جوية مركبة وشاملة لمواقع الطاقة الأوكرانية، وتحرير 5 مدن وبلدات في الأقاليم الروسية الجديدة.
لا شيء يستوجب قلق روسيا من هزيمة أردوغان. حول ذلك، كتبت بولينا كونوبليانكو، في "موسكوفسكي كومسوموليتس":
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمذيعة أخبار كانت تقدم النشرة على المباشر أثناء وقوع زلزال تايوان صباح اليوم الأربعاء.
أصدر الجيش الإسرائيلي تصريحا حول استهدافه موظفي منظمة "المطبخ المركزي العالمي" في قطاع غزة أمس الاثنين ومقتل 7 منهم.
شهد لقاء الشرطة وضيفه الحدود أمس الاثنين لحساب الجولة الـ20 من الدوري العراقي لكرة القدم واقعة نادرة الحدوث في الملاعب، برفض لاعب الشرطة عبد المجيد أبو بكر الحصول على ركلة جزاء.
أظهرت بيانات البنك المركزي أن العجز في صافي الأصول الأجنبية لمصر تقلص بـ217.1 مليار جنيه مصري (7.04 مليار دولار) في فبراير، بعد دفعة بقيمة 5 مليارات دولار من صفقة رأس الحكمة.
أدان سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف اليوم الثلاثاء خلال مباحثات مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أحمديان، الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق.
صرح المرشح للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب بأن العالم "لا يحترم" الرئيس الحالي جو بايدن، واصفا اياه بأنه "روح ضائعة" ومتهما اياه بتزوير نتائج الانتخابات.
أفادت البعثة الدبلوماسية الروسية لدى سوريا اليوم الثلاثاء، أنه يجري باستمرار تعزيز الإجراءات الأمنية في السفارة الروسية في دمشق، بسبب ارتفاع مستوى التهديد الإرهابي.
سقط 29 شخصا بين قتيل وجريح اليوم الأربعاء في مواجهات بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، وحركة "أنصار الله" الحوثية في محافظة لحج جنوبي اليمن.
أعلن "حزب الله" اللبناني مساء اليوم الثلاثاء، استهدافه لمستوطنة "غشرهازيف" القريبة من نهاريا بشمال إسرائيل، براجمة من صواريخ الكاتيوشا.
لامس إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي حاجز 700 مليار درهم (190 مليار دولار) حتى نهاية يناير الماضي للمرة الأولى في تاريخ البلاد.
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الوفد الإسرائيلي نقل لحركة "حماس" عبر وسطاء في القاهرة اقتراحا جديدا للهدنة في قطاع غزة.
صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصرفات "المجنون" جو بايدن قد تؤدي في نهاية المطاف إلى إشعال الحرب العالمية الثالثة نووية.
أفاد مصدر عسكري سوري اليوم الاثنين بمقتل وإصابة كل من كان بداخل مبنى القنصلية الإيرانية لدى دمشق الذي استهدفه الطيران الإسرائيلي.
أسفرت الغارة الإسرائيلية على مبنى القنصلية الإيرانية لدى دمشق حتى الآن، عن 13 قتيلا، بينهم مستشاران عسكريان برتبة عميد في الحرس الثوري الإيراني، و5 عسكريين مرافقين لهم.
أكد وزير الخارجية الإيراني جسين أمير عبد اللهيان، أنه تم إرسال رسالة مهمة إلى الحكومة الأمريكية باعتبارها مؤيدة لإسرائيل، بخصوص الهجوم الإسرائيلي على قنصلية إيران بدمشق.
أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فجر اليوم الاثنين، أنه خضع لعملية جراحية "ناجحة" لعلاج فتق، وأشار مكتبه إلى أن رئيس الوزراء بصحة جيدة واجتمع بعائلته.
نقل مراسل RT العربية سرجون هدايه تقريرا من داخل مدرعة مشاة ألمانية اغتنمتها القوات الروسية في المعارك قرب مدينة أفدييفكا المحررة في جمهورية دونيتسك، كشف فيه سبب خسارتها في المعارك.
يحتوي الشاي على خصائص مفيدة مختلفة اعتمادا على نوعه، ولكن مع ذلك يجب على بعض الأشخاص أن يكونوا حذرين من هذا المشروب الشائع.
تحت هذا العنوان كتب المحلل الجيوسياسي والعسكري المستقل دراغو بوسنيتش مقالا على موقع InfoBrics تناول فيه جدوى وعواقب وصول مقاتلات "إف-16" الأمريكية إلى أوكرانيا يونيو المقبل.
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