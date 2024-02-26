شاهد.. الشرطة الإسبانية تعتقل أحد أكثر المجرمين المطلوبين في فرنسا

أعلنت الشرطة الإسبانية عن اعتقال أحد أكثر المجرمين المطلوبين في فرنسا في مدينة سالو بمقاطعة تاراغونا شمال شرق إسبانيا.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة كريستينا موراليس إن المعتقل هو زعيم عصابة مخدرات إجرامية يُزعم أنها مسؤولة عن بيع المخدرات في مدينة مرسيليا الساحلية الفرنسية. واستخدم المعتقل أربع هويات مختلفة لتجنب القبض عليه.

وبدأت عملية البحث والقبض عليه العام الماضي بعد فراره من فرنسا في مارس الماضي.

ويواجه عقوبة محتملة بالسجن لمدة 10 سنوات في فرنسا.

المصدر: AP