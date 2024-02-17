"الصيّاد" و"الصاعقة".. إيران تزيح الستار عن منظومتين مضادتين جديدتين

أزاحت إيران الستار، اليوم السبت، عن منظومتين عسكريتين جديدتين، واحدة مضادة للصواريخ الباليستية والأخرى مخصصة لمواجهة الأهداف في الارتفاعات المنخفضة.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" إن المنظومتين الجديدتين محليتا الصنع، مضيفة أن الكشف عنهما تم بحضور وزير الدفاع، محمد رضا أشتياني. كما أفادت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء بأن اسم النظام الجوي المضاد للصواريخ الباليستية هو "أرمان"، الذي يعرف أيضا باسم "الصيّاد التكتيكي"، أما نظام الدفاع الجوي الآخر فيحمل اسم "آذرخش"(الصاعقة).

وقالت "إرنا" إن نظام"أرمان"، يمكنه الاشتباك مع 6 أهداف على مسافة تتراوح بين 120 – إلى 180 كيلومترا، بينما ذكرت "مهر" أنه قادر على رصد 24 هدفا.

المصدر: رابتلي



