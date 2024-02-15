تشييع 3 مدنيين بينهم طفلان قتلوا في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

تجمع المئات من المحليين في قرية القنطرة اللبنانية، اليوم الخميس، لحضور جنازة ثلاثة أشخاص، بمن فيهم طفلان، قتلوا في غارة إسرائيلية يوم الأربعاء.

ولقي أربعة أشخاص حتفهم في هجوم إسرائيلي أمس الأربعاء، بينهم امرأة سورية وطفلاها اللبنانيان في قرية الصوانة، كما أصيب تسعة آخرون على الأقل.

وشنت إسرائيل اليوم الخميس غارات جوية على جنوب لبنان لليوم الثاني بعد مقتل 10 مدنيين وثلاثة من مقاتلي حزب الله يوم الأربعاء ردا على هجوم صاروخي أدى إلى مقتل جندية إسرائيلية وإصابة عدد آخر.

المصدر: AP