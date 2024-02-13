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لحظة انهيار منجم ذهب في تركيا يحاصر 9 عمال تحت الأرض

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أعلن مسؤولون أتراك أن انهيارا أرضيا ضرب منجما للذهب في شرق تركيا اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى محاصرة 9 عمال على الأقل تحت الأرض.

ووقع الانهيار الأرضي في منجم كوبلر في الساعة 2:30 بعد الظهر بالقرب من بلدة إيليتش في مقاطعة أرزنجان الجبلية في تركيا. وأظهرت اللقطات موجة طينية هائلة تتدحرج إلى أسفل الأخدود، وتسوق كل شيء في طريقها.

وأعلن رئيس بلدية مدينة أرزنجان في شرق تركيا أن انزلاقا للتربة تسبب في محاصرة 9 عمال على الأقل في منجم للذهب، مضيفا أن جهود البحث والإنقاذ لا تزال جارية.

كما قال رئيس البلدية بكير أكسون عبر محطة "إن تي في" التركية الخاصة إن العدد الدقيق للأشخاص المحاصرين تحت الأرض ما زال غير معروف.

المصدر: AP + وكالات

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